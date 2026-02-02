Количество заявок на грузоперевозки в Кыргызстан увеличилось в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Количество размещенных на международной «Бирже грузоперевозок ATI.SU» заявок на доставку грузов в Кыргызстан из других стран автомобильным транспортом увеличилось в два раза в 2025 году.

Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на ATI.SU.

"Количество заявок на перевозки в Кыргызстан растет уже несколько лет. Но если по итогам 2024 года был зафиксирован относительно умеренный рост (+37%), то в 2025 году, по данным «Биржи грузоперевозок ATI.SU», наблюдался полноценный взлет (+111%). Ставки на перевозки по итогам 2025 года увеличились в среднем на 8%", - говорится в сообщении.

При этом в ATI.SU отметили, что на протяжении года динамика была крайне неравномерной. Так, стремительный рост количества заявок наблюдался в первом квартале (+156% в годовом выражении) и третьем квартале (+269%), во втором и четвертом кварталах он был более умеренным (+23% и +41% соответственно).

Сообщается, что Россия стала лидером по количеству заявок. На этом направлении рост составил 118% по итогам 2025 года. Также, существенно увеличился спрос на перевозки из Казахстана (+ 84%) и особенно Узбекистана (+228%), где зафиксирован трехкратный рост.

По данным Национального статистического комитета, за первые 11 месяцев 2025 года перевозки автомобильным транспортом в Кыргызстане выросли на 11,4% в годовом выражении.

Отметим, что ATI.SU - это биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики в России и СНГ.