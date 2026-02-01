Вырос экспорт продукции через таможни иранской провинции Гум

БАКУ/ Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 года – 20 января 2026 года) экспорт продукции через таможни расположенной на севере Ирана провинции Гум увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Эсфандияр Дериквенди в комментарии местным СМИ.

По его словам, за 10 месяцев объём экспорта через таможни провинции Гум составил 179 миллионов долларов.

Дериквенди отметил, что поддержка производственных предприятий с целью наращивания экспорта считается одним из ключевых направлений экономического развития региона, и в этом направлении планируется реализация различных мер.

Представитель таможни также подчеркнул, что в настоящее время многие промышленные и производственные предприятия провинции активно работают в сфере экспорта. По его словам, предприниматели региона способны конкурировать на мировых рынках с аналогичной продукцией по качеству.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года общий экспорт страны составил 45 миллиардов долларов и 130 миллионов тонн продукции. В стоимостном выражении экспорт сократился на 6,3%, а в весовом — увеличился на 1,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.