Назван объем бизнес-кредитов, выданных субъектам МСП в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января этого года в структуре кредитного портфеля банков Азербайджана доля бизнес-кредитов составила 53,6% (16,106 миллиарда манатов).

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, это на 301,5 миллиона манатов или 1,9% больше, чем месяцем ранее, и на 1,3 миллиарда манатов или 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем кредитов, выданных крупным бизнес-субъектам, составил 8,550 миллиарда манатов, что на 78,3 миллиона манатов или 2,2% больше, чем месяцем ранее, и на 252,9 миллиона манатов или 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, по состоянию на 1 января 2026 года, субъектам среднего предпринимательства было выдано бизнес-кредитов на 2,289 миллиарда манатов. Это на 9,8 миллиона манатов или на 0,4% больше, чем месяцем ранее, и на 455 миллионов манатов или на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, по состоянию на 1 января 2026 года объем бизнес-кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства в Азербайджане, составил 1,707 миллиарда манатов, что на 64,9 миллиона манатов или на 3,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 158,3 миллиона манатов или на 10,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по состоянию на 1 января текущего года субъектам микропредпринимательства в стране было выдано бизнес-кредитов на 3,560 миллиарда манатов. Это на 40,3 миллиона манатов или на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 452,8 миллиона манатов или на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что, по состоянию на 1 января 2026 года, кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 1,3% или на 377,5 миллиона манатов и составил 30,063 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты пришлось 53,6% (16,106 миллиарда манатов), на потребительские кредиты - 31,1% (9,354 миллиарда манатов), а на ипотечные кредиты - 15,3% (4,602 миллиарда манатов).