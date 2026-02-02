Иранская компания "Южный Парс" обнародовала объем поставок газа с начала года

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2025 г.) по 23 января иранская газовая компания "Южный Парс" поставила в сеть газоснабжения страны в общей сложности около 166 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил исполнительный директор иранской газовой компании "Южный Парс" Голамаббас Хусейни.

По его словам, в последнее время в сеть газоснабжения страны ежедневно поступает в среднем более 600 миллионов кубометров газа.

Хусейни отметил, что в настоящее время 13 заводов газовой компании "Южный Парс" работают в полную силу, обеспечивая более 75% потребления газа в стране. Таким образом, значение газовой компании "Южный Парс" в предотвращении дефицита энергии и поддержании устойчивости национального газоснабжения удвоилось.

Следует отметить, что газовая компания "Южный Парс" перерабатывает насыщенный газ, добываемый на одноименном месторождении. Более 75% потребляемого в стране газа поставляется этой компанией.

Следует отметить, что газовое месторождение Южный Парс (Северный Купол в Катаре) является совместным проектом Ирана и Катара. Общие запасы месторождения оцениваются в 51 триллион кубометров газа, из которых 36 триллионов кубометров пригодны для добычи. Доля Ирана составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

