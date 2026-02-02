Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчыванской АР

БАКУ/Trend/ - Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, Кабинет министров Нахчыванской АР в рамках расходов, предусмотренных для исполнительной власти в государственном бюджете автономной республики, будет создавать и упразднять центральные органы исполнительной власти с согласия Президента Азербайджанской Республики.

Также Кабинет министров будет решать вопросы, вытекающие из осуществления исполнительной власти в Нахчыванской АР в соответствии с данной Конституцией, а также другие вопросы, которые Президент Азербайджанской Республики отнесет к его полномочиям.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.