Меняется преамбула Конституции Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ — Меняется преамбула Конституции Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В действующей преамбуле указано, что основы автономии Нахчывана заложены международными Московским договором от 16 марта 1921 года и Карсским договором от 13 октября 1921 года. В этих международных договорах еще раз заявляется о том, что Нахчыван является составной частью Азербайджана с уточнением территориальных границ. Начиная с 16 марта 1921 года Нахчыван именовался сначала Нахчыванской Советской Социалистической Республикой, после 16 июня 1923 года — Нахчыванским краем, с 9 февраля 1924 года — Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республикой, а с 17 ноября 1990 года — Нахчыванской Автономной Республикой. В 1926 году была принята первая, в 1937 году — вторая, в 1978 году — третья Конституция Нахчыванской АССР. Основой Конституции Нахчыванской Автономной Республики является Конституция Азербайджанской Республики, принятая на всенародном голосовании — референдуме 12 ноября 1995 года.

В законопроекте предлагается заменить эти положения следующими: Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики. Основой Конституции Нахчыванской Автономной Республики являются принципы, закрепленные в Декларации «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года и Конституционном акте «О государственной независимости Азербайджанской Республики» от 18 октября 1991 года, а также Конституция Азербайджанской Республики, принятая на всенародном голосовании — референдуме 12 ноября 1995 года.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.