Обнародованы доли частных и госбанков в кредитовании экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года общий объем кредитных вложений в экономику Азербайджана (банковских и небанковских) составил 31,947 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, объем кредитных вложений в экономику страны со стороны банков и небанковских кредитных организаций по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 495,6 млн манатов, или на 1,6%, а по сравнению с 1 января 2025 года — на 2,7 млрд манатов, или на 9,1%.

За отчетный период на долю государственных банков пришлось 7,867 млрд манатов кредитных вложений, что означает рост на 232,1 млн манатов, или на 3% в месячном выражении и на 716,6 млн манатов, или на 10% — в годовом выражении.

В указанный период объем кредитных вложений частных банков в экономику составил 22,196 млрд манатов. Это на 145,4 млн манатов, или на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9 млрд манатов, или на 9,2% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Кроме того, по состоянию на 1 января текущего года, объем кредитных вложений небанковских кредитных организаций в экономику страны составил 1,884 млрд манатов, что на 118,2 млн манатов, или на 6,7% больше в месячном выражении и на 73,1 млн манатов, или на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в отчетный период доля кредитных вложений государственных банков в общем объеме кредитования составила 24,6%, частных банков — 69,5%, а небанковских кредитных организаций — 5,9%.