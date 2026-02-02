Порядок созыва внеочередных сессий Верховного Меджлиса Нахчыванской АР будет изменен

БАКУ /Trend/ — Меняются правила созыва внеочередных сессий Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемому изменению, Верховный Меджлис Нахчыванской АР будет ежегодно собираться на две очередные сессии — весеннюю и осеннюю. Если после выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР полномочия 31 его депутата не будут подтверждены до 10 марта, время проведения первого заседания Верховного Меджлиса Нахчыванской АР будет определять Верховный суд Нахчыванской АР. Также председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР будет созывать внеочередные сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР на основании требования Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики или 16 депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. Кроме того, закрытое заседание сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР будет проводиться по предложению Президента Азербайджанской Республики или Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.