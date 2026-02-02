В Азербайджане импорт раритетных автомобилей освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - Импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон "О таможенном тарифе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что согласно действующим правилам, автотранспортные средства, у которых двигатель, кузов и шасси находятся в оригинальном состоянии, либо приведены в оригинальное состояние, и с даты заводского выпуска которых прошло более 40 (сорока) лет, считаются раритетными (редкими) автотранспортными средствами.

В соответствии с изменениями, освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины будет регулироваться в рамках следующих условий:

- импорт на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

- количество ввозимых раритетных автотранспортных средств не должно превышать для 1 лица 1 единицу в течение календарного года (в целом по стране - не более 10 единиц).

Освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит сократить расходы их импортеров.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

