В Туркестанской области Казахстана планируется построить гибридную мини-электростанцию (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (ККС) и японская компания Komaihaltec Inc. планируют строительство гибридной мини-электростанцию в Туркестанской области Казахстана.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ККС.

"На первом этапе ККС и Komaihaltec Inc. проведут исследования, подготовят предварительное технико-экономическое обоснование и разработают дорожную карту. Для координации создаётся совместная рабочая группа", – сообщили в компании.

Отмечается, что в рамках проекта возобновляемые источники энергии будут интегрированы с существующей инфраструктурой энергоснабжения.

"Такой подход позволит отработать практические модели применения ВИЭ в региональных условиях", – подчеркнули в компании.

В ККС уточнили, что гибридная система будет включать в себя ветровую электростанцию - около 5 МВт, солнечную электростанцию - около 1 МВт, систему накопления энергии - примерно 500 кВт·ч.

По словам представителей компании, такое сочетание позволит стабилизировать нагрузку, обеспечивать бесперебойное электроснабжение и снизить зависимость региона от энергии из других областей Казахстана.

Особое внимание будет уделяться снижению выбросов CO₂, развитию автономных и распределённых источников, а также повышению устойчивости энергосистемы.

"На текущем этапе меморандум предусматривает запуск исследовательской и пилотной части проекта. Дальнейшие решения — строительство и возможное масштабирование — будут приняты после завершения ТЭО и согласований с уполномоченными органами", - подчеркнули в компании.

В ККС добавили, что для японской стороны важным условием является возможность зачисления углеродных оффсетов по проекту в установленном порядке.

"Этот механизм соответствует целям Казахстана по развитию низкоуглеродных проектов и международной климатической повестке. Пилотный проект на базе гибридной ВЭС–СЭС с накопителем позволит протестировать современные решения возобновляемой энергетики в реальных условиях региона и повысить устойчивость локальных сетей, при одновременном снижении углеродного следа", - сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что пилотный проект реализуется в Туркестанской области, так как здесь имеются такие факторы, как хороший ветровой и солнечный потенциал, доступность земельных участков, наличие удобных точек подключения к сетям.

В рамках сотрудничества ККС берёт на себя административное сопровождение проекта (земельные участки, точки подключения, инфраструктура, проектные и строительно-монтажные работы), японская сторона обеспечивает изготовление и поставку необходимого оборудования.

"Реализация электроэнергии будет осуществляться в местные региональные электрические сети (ТОО "ОЖТ"), что позволит интегрировать проект в существующую систему", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию и саммита "Центральная Азия — Япония" в декабре 2025 года был подписан меморандум о взаимопонимании между ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и Komaihaltec Inc. Документ закрепил намерения сторон по совместной реализации проекта в сфере возобновляемых источников энергии.

ККС является одним из крупнейших игроков энергорынка страны. Предприятия Группы ККС формируют производственную цепочку – от генерации электро- и теплоэнергии до их поставки конечному потребителю.