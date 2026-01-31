Обнародован объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией в 2025 году составил 5,721 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 409,3 миллиона долларов США или на 6,7% меньше, чем в 2024 году.

За отчетный период товарооборот с Турцией составил 11,58% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Турция заняла 2-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В прошлом году экспорт продукции из Азербайджана в Турцию составил 3,378 миллиарда долларов США. Это на 441,6 миллиона долларов США или на 11,6% меньше, чем в 2024 году.

За отчетный период 118 миллионов долларов США от объема экспорта в Турцию пришлось на сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (242,6 тысячи тонн). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано снижение экспорта указанной продукции из Азербайджана в Турцию на 114,4 миллиона долларов США или на 49,2% в стоимостном выражении, и на 187,9 тысячи тонн или на 43,6% по объему.

В то же время в 2025 году из Азербайджана в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 597,3 миллиона долларов США, что на 55 миллионов долларов США или на 10,1% больше, чем в 2024 году. Доля Турции в ненефтяном экспорте Азербайджана составила 16,46%. Таким образом, Турция заняла второе место после России среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество ненефтяной продукции.

В отчетном году экспортные операции из Турции в Азербайджан составили 2,343 миллиарда долларов США, что на 32,3 миллиона долларов США или 1,4% больше по сравнению с 2024 годом.

Следует отметить, что в 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 миллиарда долларов США. Это на 1,810 миллиарда долларов США или 3,8% больше, чем в предыдущем году.

Из внешнеторгового оборота 25,043 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 24,380 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,5 миллиарда долларов США или 5,7%, в то время как импорт увеличился на 3,322 миллиарда долларов США или 15,8%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 663 миллионов долларов США, что на 4,833 миллиарда долларов США или в 8,3 раза меньше, чем в предыдущем году.