Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0166 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2300 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0166
|AUD
|1,1799
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1165
|CZK
|0,0828
|CNY
|0,2445
|DKK
|0,2701
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0185
|GBP
|2,326
|SEK
|0,1907
|CHF
|2,2008
|ILS
|0,5484
|CAD
|1,2459
|KWD
|5,5401
|KZT
|0,3374
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5284
|MDL
|0,1009
|NOK
|0,1758
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6063
|PLN
|0,4784
|RON
|0,3957
|RUB
|2,23
|RSD
|0,0173
|SGD
|1,3364
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3483
|TRY
|0,0391
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0396
|JPY
|1,0978
|NZD
|1,0231