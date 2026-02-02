Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 февраля

Экономика Материалы 2 февраля 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 февраля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0166 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2300 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0166
AUD 1,1799
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1165
CZK 0,0828
CNY 0,2445
DKK 0,2701
GEL 0,6316
HKD 0,2177
INR 0,0185
GBP 2,326
SEK 0,1907
CHF 2,2008
ILS 0,5484
CAD 1,2459
KWD 5,5401
KZT 0,3374
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5284
MDL 0,1009
NOK 0,1758
UZS 0,0139
PKR 0,6063
PLN 0,4784
RON 0,3957
RUB 2,23
RSD 0,0173
SGD 1,3364
SAR 0,4532
xdr 2,3483
TRY 0,0391
TMT 0,4857
UAH 0,0396
JPY 1,0978
NZD 1,0231
