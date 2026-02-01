В Азербайджане вырос рынок non-life страхования

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане за счет видов non-life страхования было собрано страховых взносов на сумму 651,699 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, это на 32,5 миллиона манатов или на 5,2% больше, чем в 2024 году.

За отчетный период платежи по видам non-life страхования увеличились на 8 миллионов манатов или на 3%, до 277,463 миллиона манатов.

Таким образом, из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке non-life страхования, в прошлом году клиентам было возвращено 42,6 маната.

Следует отметить, что в 2025 году было собрано 1,505 миллиарда манатов страховых взносов. Этот показатель на 151,5 миллиона манатов или на 11,2% больше, чем в 2024 году.

В то же время за отчетный период страховые компании, работающие в Азербайджане, выплатили 920,4 миллиона манатов в виде страховых платежей, что на 167,7 миллиона манатов или на 22,3% больше по сравнению с 2024 годом.