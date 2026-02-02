Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан представил опыт развития транспорта на Международном транспортном форуме (ФОТО)

Общество Материалы 2 февраля 2026 10:12 (UTC +04:00)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Во Франции прошла Неделя Корпоративного партнерского совета Международного транспортного форума (МТФ).

Об этом Trend сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что, выступая на церемонии открытия, генеральный секретарь МТФ Юнг Тэ Ким подчеркнул решающую роль партнерства в формировании устойчивых транспортных систем. Он высоко оценил стремление Азербайджана в период своего председательства внести вклад в создание более взаимосвязанного мира.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подчеркнула, что в рамках председательства в МТФ страна выступила с рядом важных инициатив. По ее словам, подготовлены политические рекомендации по развитию цифровой связности и городского транспорта, обеспечено активное участие в глобальных платформах, а также усилен вклад председательства в исследовательские проекты форума.

Представитель Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Алиш Исмаилов заявил, что в современных условиях устойчивый транспорт основывается не только на инфраструктуре, но и на управлении, координации, данных и доверии. Он также рассказал о координированной работе различных видов транспорта в Азербайджане, подчеркнув важность создания Координационных советов по транспорту и транзитным перевозкам, а также холдинга AZCON.

Азербайджан также был представлен на панельной сессии "Управление устойчивым транспортом".

Отмечается, что активное участие в Неделе Корпоративного партнёрства ещё раз демонстрирует заинтересованность страны в развитии диалога и сотрудничества ради будущего транспорта.

