Южный коридор: что дает Казахстану доступ к портам Пакистана

БАКУ /Trend/ - Казахстан занимает выгодное географическое положение и обладает развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет ему играть ключевую роль в евразийской логистике. Страна расположена на пересечении ключевых маршрутов между Европой и Азией и обеспечивает транзит товаров между крупными экономическими центрами региона. Через ее территорию проходят важные международные транзитные коридоры, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, который соединяет Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и европейские рынки, создавая стратегические возможности для развития внешнеэкономической деятельности страны и расширения экспортных потоков.

При этом Казахстан не имеет выхода к мировому океану. Это сужает возможности диверсификации внешней торговли и усиливает зависимость от традиционных транзитных маршрутов. В условиях растущей роли Казахстана на международной арене и его экономики, поиск альтернативных путей к глобальным морским маршрутам становится одним из ключевых приоритетов транспортной и внешнеэкономической политики страны.

В этом контексте все большее значение приобретает пакистанское направление. Астана и Исламабад активно обсуждают возможность выхода казахстанских грузов к морским портам Пакистана - Карачи, Касим и Гвадар. Эти порты рассматриваются не только как логистическое решение для Казахстана, но и как потенциальные транзитные хабы для всей Центральной Азии, обеспечивающие доступ к рынкам Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии.

7 мая 2025 года на бизнес-форуме в Карачи Казахстан и Пакистан подписали соглашение о транзитной торговле, открывающее стране доступ к портам Карачи и Гвадар. В министерстве торговли и интеграции Казахстана отметили, что "этот документ закладывает основу для развития новых транспортно-логистических маршрутов и дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами".

Параллельно, с участием Астаны и Исламабада, обсуждаются и другие масштабные инфраструктурные проекты. Казахстан, Туркменистан и Афганистан ведут консультации по строительству новой железнодорожной магистрали Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, которая пройдет от западной границы Туркменистана через территорию Афганистана в Пакистан и далее в направлении Индии. В рамках проекта планируется создание мощностей для перевалки зерна, контейнеров и других грузов. Ожидается, что запуск маршрута даст дополнительный импульс росту грузооборота, в том числе через узел Тургунди. Афганская сторона, в свою очередь, заявила о готовности обеспечить транзит грузов, следующих из Казахстана и Туркменистана в Пакистан.

Экономическое сближение двух стран находит отражение и в росте двусторонней торговли. По данным Национального бюро по статистике Казахстана, в январе-ноябре 2025 года товарооборот между Казахстаном и Пакистаном составил 101,3 миллиона долларов США, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (48,6 миллиона долларов). При этом стороны намерены увеличить объем взаимной торговли до 1 миллиарда в год и расширить номенклатуру поставок до 40 товарных позиций.

Достижение этих показателей трудно представить без развития транспортной инфраструктуры и запуска новых устойчивых маршрутов. Развитие южного маршрута открывает для Казахстана возможность значительно расширить географию экспорта. В настоящее время основная часть грузопотоков ориентирована на север и запад. Пакистанское направление также позволяет сократить логистические расходы для поставок зерна и других товаров из южных регионов страны, что делает перевозки более быстрыми и экономически эффективными.

В долгосрочной перспективе интеграция с пакистанскими портами способна превратить побережье Пакистана в точку выхода Казахстана к мировым морским путям. Это не отменяет существующие маршруты, но снижает зависимость от них, повышает устойчивость внешней торговли и позволяет стране выстраивать более гибкую и диверсифицированную логистическую модель.