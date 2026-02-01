Кредитные вложения в промышленный сектор в Азербайджане возросли

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года объём кредитов, выданных банками и небанковскими финансовыми организациями Азербайджана промышленному и производственному сектору, достиг 1 миллиарда 692 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель вырос на 12,6 миллиона манатов или 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении увеличился на 94,1 миллиона манатов или 5,9%.

Отметим, что в целом на 1 января текущего года общий кредитный портфель в реальном секторе экономики Азербайджана составил 32 миллиарда 471 миллион манатов.

Это на 462,5 миллиона манатов или 1,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 2 миллиарда 700 миллионов манатов или 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.