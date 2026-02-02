Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 2 февраля 2026 14:07 (UTC +04:00)
Приняты во втором голосовании изменения в Конституцию Нахчыванской АР

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, высшим должностным лицом Нахчыванской АР является председатель Верховного Меджлиса, в соответствующей статье закреплены его полномочия. В новом законопроекте предлагается аннулировать данную статью.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Напомним, что первое голосование по этому вопросу состоялось 8 июля 2025 года.

