БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию Международной организации труда.

Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что Конвенция №187 "Об основах содействия безопасности и гигиене труда" была принята 15 июня 2006 года в Женеве. Документ состоит из преамбулы и 14 статей.

Каждый член организации, ратифицировавший данную Конвенцию, обязуется содействовать постоянному совершенствованию безопасности и гигиены труда для предотвращения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и случаев смерти на производстве. Это осуществляется путем разработки национальной политики, национальных систем и программ на основе консультаций с наиболее представительными организациями работодателей и работников. Также принимаются активные меры через национальные системы и программы с учетом принципов, установленных в документах Международной организации труда.

Каждый член организации на основе консультаций с работодателями и работниками создает, обеспечивает функционирование, постепенно развивает и периодически пересматривает национальную систему безопасности и гигиены труда. Это включает разработку, реализацию, мониторинг, оценку и периодический обзор национальной программы, которая широко доводится до сведения общественности и вступает в силу после утверждения высшими национальными органами власти, насколько это возможно. Формируя национальную политику, каждый участник способствует созданию безопасной и здоровой производственной среды.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.