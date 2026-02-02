Япония намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном в рамках Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Правительство Японии намерено расширять сотрудничество с Узбекистаном и региональными партнерами в рамках Среднего коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Японии в Узбекистане Кэндзи Хирата.

"Учитывая геополитическое положение Узбекистана, развитие региональной связанности имеет крайне важное значение для развития страны", - отметил он.

По словам посла, в транспортном секторе сотрудничество уже приносит заметные результаты.

"Правительство Японии предоставило кредитные проекты для модернизации аэропортов в Бухаре, Ургенче и Намангане. Кроме того, были реализованы проекты по строительству железнодорожной линии Ташгузар–Кумкурган для грузовых перевозок и улучшения местной связанности, модернизации железной дороги между Каши и Термезом с целью повышения эффективности перевозок, а также по передаче оборудования для дорожного строительства и обслуживания", - подчеркнул К.Хирата.

Дипломат также отметил растущую роль частного сектора в двустороннем сотрудничестве.

"Рад отметить, что японские компании играют активную роль в строительстве нового аэропорта Ташкента", - сказал посол.

Напомним, что японская корпорация Sojitz участвует в строительстве нового международного аэропорта в Ташкенте совместно с саудовской компанией Vision Invest в рамках инфраструктурного проекта стоимостью несколько миллиардов долларов. Проект, одобренный в августе 2025 года, планируется завершить к 2028 году. Новый аэропорт станет крупнейшим в Центральной Азии и сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год.