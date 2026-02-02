Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проходит книжная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения всемирно известного ученого Лютфи Заде

Общество Материалы 2 февраля 2026 20:28 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - В Республиканской научно-технической библиотеке (РНТБ), находящейся в подчинении Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, проходит книжная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения всемирно известного азербайджанского ученого, основателя теории нечеткой логики Лютфи Заде.

Об этом Trend сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

На открытии выставки выступил директор библиотеки Мубариз Мамедли, который рассказал о богатом жизненном и научном наследии выдающегося ученого и довел до сведения участников выставки его беспрецедентный вклад в мировую науку.

На книжной выставке представлены труды, посвященные фундаментальным научным работам Лютфи Заде, его научным статьям и теориям, применяемым во всем мире.

Цель мероприятия - привлечь молодых исследователей к науке, передать будущим поколениям опыт и достижения Лютфи Заде и еще раз широко представить его научное наследие общественности.

