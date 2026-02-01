Вырос экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Узбекистан увеличился на 57% в стоимостном выражении и на 75,8% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев Иран экспортировал в Узбекистан около 729 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму примерно 459 миллионов долларов. В аналогичном периоде прошлого иранского года этот показатель составлял 414 тысяч тонн на сумму 292 миллиона долларов.

В отчете отмечается, что Иран поставлял в Узбекистан в основном молоко и молочную продукцию, нефтехимические товары, различные виды труб, стеклянную тару, сельскохозяйственное оборудование и другие товары.

Всего за указанные 9 месяцев общий товарооборот Ирана с Узбекистаном составил около 784 тысяч тонн на сумму примерно 525 миллионов долларов. В стоимостном выражении товарооборот вырос на 46,5%, а по весу — на 76,5% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что по данным Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции Ирана составил около 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. В целом экспорт продукции страны сократился на 5,78% в стоимостном выражении, но вырос на 1% по весу по сравнению с прошлым годом.