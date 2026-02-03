«AzerGold» представила Азербайджан на Всемирной выставке монет (ФОТО)

Национальная горнодобывающая компания Азербайджана «AzerGold» ЗАО впервые представила золотые и серебряные монеты, отражающие историческое и культурное наследие страны и редкие виды фауны, на Всемирной выставке денег (монет), прошедшей в городе Берлин.

В рамках трехдневной выставки более 320 участников, включая национальные монетные дворы и центральные банки примерно из 50 стран, представили свои продукты и услуги международной аудитории.

В ходе выставки посетителям на стенде ЗАО «AzerGold» была предоставлена ​​подробная информация о золотой монете «100 лет и наследие после нее», посвященной 100-летию со дня рождения национального лидера Гейдара Алиева, выполненной в трехмерном формате на основе технологии «Smartminting», монете «Победа», посвященной 5-летию исторической Победы Азербайджана, а также о ценных изделиях из коллекции «Карабах», и других монетах, пропагандирующих современность, историю, искусство и древние традиции нашей страны.

Коллекция серебряных монет нового поколения, подготовленная в рамках нумизматического проекта, сочетающего в себе захватывающую природу Азербайджана, идею защиты редких видов и передовые технологии производства, привлекла особое внимание участников выставки.

В то же время в рамках выставки был проведен ряд деловых встреч для обсуждения потенциальных возможностей партнерства с европейскими компаниями.

Следует отметить, что Всемирная выставка монет, имеющая большое значение с точки зрения пристального отслеживания глобальных тенденций в производстве ценных бумаг, впервые начала свою деятельность в Базеле, Швейцария, в 1972 году под названием «Международная выставка обмена монетами». Это международное мероприятие, которое с 2006 года проводится в Берлине, Германия, сегодня известно как влиятельная мировая платформа, объединяющая коллекционеров, дилеров, технических экспертов и монетные дворы со всех континентов.