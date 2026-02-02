БАКУ/Trend/ - SOCAR Türkiye начала торговлю устойчивым авиационным топливом (SAF) в рамках усилий по ускорению трансформации энергетического сектора с фокусом на устойчивое развитие и сокращение выбросов углерода в авиации, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Первая коммерческая операция с SAF была запущена 29 января 2026 года.

Генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов заявил, что этот шаг отражает приверженность компании принципам устойчивого развития. «Мы рассматриваем устойчивость как ключевой элемент нашей деятельности и действуем с пониманием трансформации, учитывающей экологические и социальные аспекты», – сказал Ибадов. «Наш обширный опыт в энергетическом секторе и интегрированная бизнес-модель позволяют нам предпринимать конкретные шаги к устойчивому будущему. Наша инициатива в области SAF, реализуемая с использованием возможностей, исследовательского потенциала и цифровых компетенций нашего НПЗ STAR, является важным отражением этой стратегии. Мы уверены, что наши работы в области авиационного топлива будут развиваться, открывая путь новым сотрудничествам. SOCAR Türkiye будет и дальше реализовывать проекты и инвестиции, ориентированные на экологическую и социальную пользу».

SOCAR Türkiye подписала меморандум о взаимопонимании с Turkish Airlines 13 августа 2025 года о совместной работе в области SAF.

Соглашение направлено на расширение существующего партнерства с Turkish Airlines в секторе авиационного топлива, включая SAF, а также создаёт основу для крупных проектов, способствующих достижению целей устойчивого развития в регионе.