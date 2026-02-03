Латвийская торгово-промышленная палата назвала наиболее перспективные форматы сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Латвийская торгово-промышленная палата оценивает текущее состояние экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном как стабильное и поступательно развивающееся, обладающее значительным потенциалом для дальнейшего роста.

Об этом в интервью Trend заявила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

По ее словам, существующие торговые потоки, деловые контакты и институциональный диалог создают прочную основу, а недавние практические инициативы, включая бизнес-миссии, B2B-встречи и обмен знаниями, реализованные в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, способствовали углублению взаимопонимания между компаниями и организациями поддержки бизнеса в обеих странах.

"В перспективе общий потенциал сотрудничества является значительным, особенно в таких секторах, как логистика, продовольственная и аграрная продукция, ИКТ, образование и "зеленые" решения. Палата видит свою роль в содействии практическим, ориентированным на спрос партнёрствам посредством налаживания деловых контактов, обмена рыночной информацией и поддержки долгосрочного сотрудничества, приносящего реальную экономическую пользу как Латвии, так и Азербайджану", - сказала она.

Л.Сичева подчеркнула, что интерес латвийских компаний к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами носит практический и растущий характер, особенно в тех сферах, где существуют четкие рыночные возможности, надёжные партнеры и долгосрочные перспективы.

"Вместо того чтобы рассматривать совместные предприятия как модель "по умолчанию", многие компании предпочитают поэтапные форматы сотрудничества - дистрибьюторские соглашения, проектное партнёрство или сервисное взаимодействие. Такие форматы позволяют обеим сторонам глубже понять рыночные условия и деловую практику.

С учетом последних контактов и отзывов бизнеса наиболее перспективными форматами сотрудничества являются логистические и транспортные услуги, пищевая промышленность и агробизнес, ИКТ и цифровые решения, образование и профессиональные услуги, а также отдельные направления производства, где локальное присутствие создаёт дополнительную ценность. Латвийская торгово-промышленная палата поддерживает этот процесс, поощряя ориентированные на спрос модели сотрудничества и помогая компаниям определять наиболее подходящие форматы, обеспечивающие баланс между рисками, инвестициями и долгосрочной устойчивостью", - добавила директор департамента.

Она сказала, что для латвийских компаний отправной точкой любого сотрудничества являются доверие и взаимопонимание: "Бизнес придает большое значение выстраиванию долгосрочных отношений через регулярную коммуникацию и практическое взаимодействие, прежде чем переходить к контрактным отношениям и более продвинутым формам партнёрства. Также важно отметить, что латвийские компании в целом ориентированы скорее на торговлю и кооперацию, чем на крупномасштабные прямые инвестиции, что делает партнерскую, поэтапную модель сотрудничества особенно подходящей для взаимодействия с азербайджанскими партнерами".

По словам Л.Сичевой, формирование позитивного имиджа страны также играет важную роль в укреплении экономического сотрудничества с обеих сторон.

"Четкое и положительное понимание деловой среды, ценностей и экономических преимуществ каждой страны способствует росту доверия среди компаний и принятию более взвешенных решений. В то же время знание различий в деловой культуре, включая стили коммуникации, процессы принятия решений и ожидания, является важным условием для установления доверия и устойчивого развития сотрудничества".