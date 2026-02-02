Юсиф Шейхов отмечает юбилей: Из детской фантастики - в историю азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 2 февраля исполняется 75 лет Юсифу Менсур оглу Шейхову - сценаристу, заслуженному работнику культуры Азербайджана, человеку, чья жизнь и профессиональный путь неразрывно связаны с национальным кинематографом, сообщает Trend Life.

Его знакомство с кино началось рано и - как в настоящей сказке - с волшебства. В 13 лет Юсиф Шейхов сыграл одну из главных ролей в культовом фильме Али-Саттара Атакишиева "Волшебный халат" (1964), который стал настоящим феноменом своего времени. Детская фантастическая картина о путешествиях во времени и пространстве - от эпохи жестокого хана до космического будущего - покорила зрителей далеко за пределами Азербайджана и вошла в золотой фонд отечественного кино.

Фильм демонстрировался студентам ВГИКа как пример того, как нужно снимать увлекательную фантастику. Для советской аудитории, вдохновлённой полётом Юрия Гагарина, "Волшебный халат" стал символом мечты, прогресса и веры в будущее.

Сам Юсиф Шейхов вспоминал, что путь в кино был непростым: строгий отбор, многочасовые съёмки под палящим солнцем, тяжёлый график, многочисленные дубли. Но именно тогда, в детстве, в нём навсегда поселилась та самая "бацилла кино", которая определила всю его дальнейшую судьбу.

Хотя актёрская работа в "Волшебном халате" осталась единственной, любовь к кинематографу лишь крепла. По совету родителей он поступил в Азербайджанский институт нефти и химии, однако вскоре понял, что его призвание - не инженерия, а искусство. Окончательный выбор был сделан в пользу режиссёрского факультета Азербайджанского института искусств - выбора, о котором он никогда не сожалел.

После окончания института Юсиф Шейхов начал работу на студии "Азербайджанфильм" в качестве ассистента режиссёра, принимал участие в создании фильмов "Юбилей Данте", "Незаконченная песня", а затем на протяжении десятилетий занимал ответственные должности в системе кинематографии страны: в Государственном комитете по кинематографии, "Азеркинопрокате", "Азеркиновидео", Министерстве культуры и туризма Азербайджана, а также в Государственном фильмофонде.

Его деятельность всегда была направлена на развитие, популяризацию и сохранение национального кинонаследия. Он проявил себя как тонкий редактор, вдумчивый сценарист, инициатор киноклубов и тематических показов, человек, умевший говорить со зрителем языком большого кино - от Тарковского до итальянского неореализма.

Юсиф Шейхов - автор сценариев художественных, документальных и анимационных фильмов, среди которых "Arxada qalmış gələcək", "Anarın anları", "Dua", "İt sərgisi", "Qızıl" и другие, многочисленных сюжетов для легендарного киножурнала "Мозалан", режиссёр и сценарист полнометражного документального фильма "Забытый коридор".

Он никогда не стремился быть на виду - но всегда был там, где кино нуждалось в интеллекте, вкусе и ответственности. Как он сам однажды заметил, каждый должен заниматься своим делом - и именно в этом заключается польза для общества.

Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью сказать: Юсиф Шейхов - это не просто имя в титрах. Это эпоха, это внутренняя культура азербайджанского кино, это редкое сочетание профессионализма, скромности и верности своему призванию.

В этот юбилейный день хочется пожелать Юсифу Шейхову крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых творческих идей и благодарного зрителя. Пусть его личный "волшебный халат" ещё не раз перенесёт нас - в прошлое, настоящее и будущее отечественного кино.

