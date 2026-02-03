Обнародован общий объем электроэнергии, произведенной на электростанции "Астара"

БАКУ/Trend/ - На модульной электростанции "Астара" с момента ее запуска было произведено 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, станция была введена в эксплуатацию 20 лет назад, 3 февраля 2006 года, в селе Эрджеван Астаринского района.

Электростанция мощностью 87 МВт состоит из 10 газовых поршневых агрегатов, каждый мощностью 8,7 МВт.

Стоит отметить, что согласно данным Государственного статистического комитета, в 2025 году в Азербайджане было произведено 26,896 миллиарда киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. Этот показатель на 168 миллионов кВт/ч или 0,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, из произведенной электроэнергии 26 миллиардов кВт/ч составили товарная электроэнергия, что на 158,6 миллиона кВт/ч или 0,6% больше по сравнению с 2024 годом.

В целом, в 2025 году в Азербайджане в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара было произведено и предоставлено услуг на сумму 3,485 миллиарда манатов.

В то же время объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 654,8 миллиона манатов.