В Пакистане ликвидированы 145 боевиков

В мире Материалы 1 февраля 2026 20:37 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - За последние два дня пакистанские силы безопасности нейтрализовали 145 боевиков в провинции Белуджистан.

Как сообщает Trend, официальное подтверждение этой информации предоставил представитель провинции.

Отмечается, что рейды стали ответной мерой на один из самых смертоносных актов насилия, совершенных террористическими группами в Белуджистане за последние годы.

Ранее сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за серию нападений в регионе, в результате которых погибли более 80 человек.

