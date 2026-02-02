Памяти Адалета Насибова: вечер ашугской поэзии и музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась концертная программа ашугской музыки "Голос саза - дыхание слова" (Sazın səsi, sözün nəfəsi), посвящённая памяти выдающегося мастера ашугского искусства Адалета Насибова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор центра, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, отметив, что это первый концерт в рамках нового проекта "Голос саза - дыхание слова", который будет проходить ежемесячно на протяжении года.

"Наша цель - показать зрителю красоту классического ашугского искусства, сохранить преемственность школы "мастер-ученик" и представить традиции в современной сценической форме", - подчеркнул он.

Проект носит одновременно просветительский и художественный характер, направлен на популяризацию исторической ценности ашугской культуры, поддержку молодых исполнителей и современную подачу фольклорного наследия.

Профессор Асиф Рустамли отметил, что ашуг Адалет не просто играл на сазе - он превращал инструмент в носителя национальной памяти и духовного богатства, даря зрителям настоящее эмоциональное переживание.

Ведущая вечера, филолог и ашуговед, кандидат наук Ильхама Гасабова рассказала об ашугском искусстве, которое признано мировым культурным достоянием, включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В программе были представлены сольные исполнения на сазе, фрагменты дастанов, элементы мастерства исполнения, дуэтные и хоровые выступления. Ашуги также представили избранные произведения ашугской поэзии, отдавая предпочтение классическим музыкальным напевам.

На сцене выступили ашуги - Чингиз Мехдипур, Ильхам Асланбейли, Шаиг Инджели, Назим Гулиев, Эльмеддин Мамедли, Наргиля Мехтиева, Эльдар Багиров, Али Зейналабдин и Вугар Камандароглу. Их исполнение было встречено зрителями аплодисментами, а атмосфера зала наполнилась глубокими эмоциональными оттенками, характерными для ашугской музыки.

Концерт стал не просто данью памяти великому мастеру, но и живым напоминанием о том, что ашугское искусство продолжает жить и развиваться, соединяя поколения исполнителей и слушателей в единое культурное пространство.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

