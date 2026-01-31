Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 31 января при поддержке Федерации зимних видов спорта и организации туристического центра «Шахдаг» прошли любительские соревнования среди детей на Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту.

Как сообщает Trend, в первый день турнира, организуемого уже в четвертый раз, около 80 юных любителей лыж в возрастных категориях 6–8, 9–12 и 13–17 лет, прошедших предварительную регистрацию, состязались в дисциплине «гигантский слалом».

По результатам соревнований в возрастной категории 6–8 лет первого места среди девочек удостоилась Нурлана Абдулова, а среди мальчиков — Мурон Анатшов.

В категории 9–12 лет среди девочек первой стала Зарина Велиева, второй — Амина Ахмедова, третьей — Айлин Гасанзаде. Среди мальчиков первое место занял Мехди Хактари, второе — Надир Алышов, третье — Саид Назуров.

В возрастной группе 13–17 лет среди девочек места распределились следующим образом: Людмила Подгорная — первое, Суэль Гаджибейли — второе, Марьям Везирова — третье место. Среди мальчиков победителем стал Амин Шихов, Юсиф Кичибеков занял вторую ступень пьедестала, Нуреддин Назуров — третью.

В завершение турнира победители были награждены кубками и медалями от туристического центра «Шахдаг» и спонсоров, участникам были вручены различные поощрительные подарки.

Основная цель проведения соревнований — популяризация лыжного спорта в стране, повышение интереса к этой сфере среди детей, а также расширение опыта туристического центра «Шахдаг» в организации международных спортивных состязаний.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту продолжится 1 февраля соревнованиями среди взрослых.