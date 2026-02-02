Утвержден новый состав комиссий Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Переформирован состав Счетной и Дисциплинарной комиссий Милли Меджлиса (парламента).
Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Счетная комиссия парламента создана в следующем составе:
Гамзаев Нагиф Алешраф оглу
Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу
Мамедов Солтан Теймур оглу
Мурадов Ровшан Шахбаз оглу
Салманова Сабина Гадир гызы
Забелин Михаил Юрьевич.
Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса создана в следующем составе:
Джафаров Кямал Хагани оглу
Гасанова Афет Абиль гызы
Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу
Магамалиев Насиб Магомед оглу
Мамедов Хикмет Баба оглу
Мамедов Машхур Шахбаз оглу
Асим Назим оглу Моллазаде,
Мехбалиев Саттар Сулиддин оглу
Сафаров Низами Абдулла оглу.