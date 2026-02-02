Иран увеличил экспорт железа и стали

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) общий объем экспорта железа и стали из Ирана увеличился на 27% в стоимостном выражении и на 43% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую ассоциацию производителей стали.

За 9 месяцев из Ирана было экспортировано 30,4 миллиона тонн железа и стали на сумму 6,05 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года экспорт железа и стали составил 21,2 миллиона тонн на сумму 4,77 миллиарда долларов.

Экспорт сырой стали Ираном составил 6,14 миллиона тонн на сумму около 2,53 миллиарда долларов. Это на 24% больше в стоимостном выражении и на 39% больше в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев прошлого года Иран экспортировал 4,4 млн тонн сырой стали на сумму 2,04 миллиарда долларов.

За указанный период экспорт стальной продукции из Ирана составил 3,33 миллиона тонн на сумму 1,54 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт стальной продукции увеличился на 10% и 19% в весовом выражении. За 9 месяцев прошлого года Иран экспортировал 2,81 миллиона тонн стальной продукции на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.