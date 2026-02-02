В связи с проведением WUF13 будут применены налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов в Азербайджане будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает Trend, этот вопрос был отражен в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что, как известно, успешная деятельность Азербайджана в области градостроительства была должным образом оценена, и было принято решение провести Тринадцатую сессию Всемирного форума городов (WUF13), которая считается одним из крупнейших глобальных событий, в Баку в 2026 году. С этой целью 22 декабря 2023 года было подписано и утверждено «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООН о проведении Тринадцатой сессии Всемирного форума городов в Баку в 2026 году».

В связи с обеспечением организации WUF13 на высоком уровне признано целесообразным применение ряда налоговых льгот и освобождений для нерезидентов. К таким льготам относятся:

- доходы физических лиц - нерезидентов, привлеченных в рамках WUF13 к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, полученные в рамках данной деятельности (освобождение от подоходного налога);

- доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическим лицам - нерезидентам по договору за использование авторских прав на нематериальные активы либо за предоставление прав на их использование (освобождение от налога на прибыль);

- доходы, полученные юридическими лицами-нерезидентами от выполнения работ и оказания услуг (освобождение от налога на прибыль);

- выполнение работ и оказание услуг нерезидентами на договорной основе, а также импорт товаров на основании соответствующего подтверждающего документа (освобождение от налога на добавленную стоимость).

Все налоговые льготы и освобождения будут применяться на основании соответствующего подтверждающего документа сроком на один год — с 1 сентября 2025 года.

Законопроект был вынесен на голосование после обсуждения и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!