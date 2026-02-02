Между первым банком страны и первым университетом подписан меморандум

Между первым банком страны Kapital Bank и первым университетом Азербайджана Бакинским государственным университетом подписан меморандум о сотрудничестве. Тем самым Kapital Bank заложил основу еще одного стратегического партнерства с высшим учебным заведением. В церемонии подписания приняли участие член Правления, первый заместитель председателя Правления Kapital Bank Джавид Мирзаев и ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев.

Выступая на мероприятии Джавид Мирзаев назвал данное сотрудничество историческим событием. По его словам для первого банка страны особенно важно официально вывести на более высокий уровень сотрудничество с Бакинским государственным университетом обладающим древней и богатой историей. Поддержка образования является одним из ключевых и стратегических направлений социальной ответственности Kapital Bank. Практика показывает что подобные партнерства позволяют студентам получать прикладные знания, приобретать опыт необходимый для будущей карьеры и более подготовленными выходить на рынок труда. В свою очередь банк получает возможность сотрудничать с молодыми специалистами готовыми к работе в профессиональной корпоративной среде. В настоящее время в банке работают 748 выпускников Бакинского государственного университета, 68 из которых занимают руководящие должности. Эти показатели наглядно свидетельствуют о том, что выпускники БГУ являются успешными кадрами и в финансовом секторе. Джавид Мирзаев также выразил уверенность, что объединение образовательной методики БГУ с практическим опытом Kapital Bank создаст более широкую платформу для развития молодежи.

Ректор Эльчин Бабаев в свою очередь подчеркнул, что данное сотрудничество окажет положительное влияние на подготовку студентов к выходу на рынок труда в качестве профессиональных специалистов. Он отметил, что одним из приоритетов деятельности университета является укрепление связей между вузами, работодателями и бизнес структурами. Сотрудничество с Kapital Bank откроет для студентов новые возможности на пути к успешной карьере. В рамках партнерства предусмотрены обмен опытом, проведение тренингов для студентов с помощью профессиональных сотрудников банка а также их вовлечение в учебный процесс. В результате, всё это позволит студентам занять более устойчивые позиции на конкурентном рынке труда.

После церемонии подписания состоялось открытие комнаты Kapital Bank при Бакинском государственном университете, оснащенной современными технологиями и оборудованием и соответствующей актуальным стандартам. В ходе мероприятия выпускники БГУ входящие в управленческий состав Kapital Bank поделились своими впечатлениями и выразили уверенность в практической пользе совместного сотрудничества.

Отметим, что Kapital Bank, который на протяжении многих лет реализует проекты в поддержку образования уже открыл комнаты Kapital Bank в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности Азербайджанском технологическом университете и Бакинском инженерном университете. В этих пространствах на регулярной основе реализуются проекты направленные на профессиональное и личностное развитие студентов.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 115 филиалов и 53 отделений по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.