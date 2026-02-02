Состоялось первое заседание по подготовке ТЭО проекта «Зеленый» энергокоридор Центральная Азия – Азербайджан»

БАКУ /Trend/ - Заместители министров энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, представители совместного предприятия, компании CESI S.p.A, Азиатского банка развития (АБР), а также электроэнергетических компаний трёх стран провели первое онлайн-заседание, посвящённое подготовке технико-экономического обоснования проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что заместитель министра энергетики Орхан Зейналов подчеркнул важность совместных усилий трёх стран, международных организаций и консалтинговых компаний в изучении значительного потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. По его словам, проект «Центральная Азия – Азербайджан: Зелёный энергетический коридор», укрепляя энергетические связи между странами, будет способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества.

"Заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов и заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадинов отметили, что ожидают высоких результатов от исследования, подчеркнув стратегическое значение проекта для региональной энергетической интеграции и перехода к низкоуглеродной экономике. В ходе встречи были обсуждены планируемые мероприятия начального этапа подготовки технико-экономического обоснования проекта, который будет совместно реализован консалтинговой компанией CESI S.p.A, а также её партнёрами, турецкой компанией EPRA и британской JURU, и организация соответствующей миссии. Были согласованы дальнейшие шаги", - говорится в информации.

Отметим, что в целях реализации проекта на основании Соглашения о стратегическом партнёрстве между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в сфере развития и передачи "зелёной" энергии создано совместное предприятие «Альянс Зелёного коридора». По итогам международного тендера на подготовку технико-экономического обоснования итальянская компания CESI S.p.A была объявлена победителем. Процесс подготовки ТЭО будет осуществляться при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).