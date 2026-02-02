Австрия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем в два раза за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Австрию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 88 миллионов долларов США и в объеме 177,5 тысячи тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с 2024 годом показатель в стоимостном выражении увеличился на 40,1 миллиона долларов США или в 1,8 раза и по объему - на 91,6 тысячи тонн или в два раза.

В 2024 году из Азербайджана в Австрию было экспортировано 85,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 47,9 миллиона долларов США.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.