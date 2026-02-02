Сократилось число заявок на доставку грузов из Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - По итогам 2025 года число заявок на доставку грузов из Кыргызстана в другие страны, размещенных на международной «Бирже грузоперевозок ATI.SU», сократилось на 8%.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ATI.SU.

"В экспортных перевозках спрос начал сокращаться еще в конце 2024 года, а в 2025-м эта тенденция получила продолжение. В первых двух кварталах 2025 года количество заявок незначительно выросло (на 3% и 5% соответственно в годовом выражении), а затем ушло в минус (–15% в третьем квартале и –20% в четвертом)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ставки на перевозки из Кыргызстана по итогам 2025 года снизились на 9%.

"Данные биржи коррелируют с показателями внешней торговли: за 11 месяцев 2025 года экспорт Кыргызстана упал на 43,5% в годовом выражении)", - сообщили в ATI.SU.

На бирже подчеркнули, что фактически снижение спроса обеспечило российское направление (–17% по количеству заявок). Перевозки в Казахстан показали небольшой рост. Позитивную динамику продемонстрировал Узбекистан (+117%). Количество заявок на внутренние перевозки увеличилось на 19% за год.

По данным Национального статистического комитета, за первые 11 месяцев 2025 года перевозки автомобильным транспортом в Кыргызстане выросли на 11,4% в годовом выражении.