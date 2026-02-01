Вагоны с российским зерном направлены в Армению транзитом через Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана направлены вагоны с зерном.

Как сообщает Trend, сегодня в Армению было отправлено 25 зерновозов общей массой 1 746 тонн.

Всего с начала поставок из России в Армению транзитом через Азербайджан направлено 285 зерновозов с зерном общим объемом около 19,9 тыс. тонн.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.