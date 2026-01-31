Сократился экспорт пшеницы из Казахстана в Азербайджан

АСТАНА/Trend/- Экспорт пшеницы из Казахстана в Азербайджан в сентябре – декабре 2025 года снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 126,9 тысяч тонн.

Как передает Trend со ссылкой на Зерновой союз Казахстана, об этом сообщил руководитель комитета аналитики союза Евгений Карабанов.

Он отметил, что Казахстан экспортировал 4 миллиона 123,3 тысячи тонн пшеницы (мягкой и твердой) за 4 месяца, что почти в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого сезона.

При этом в декабре экспорт показал абсолютный месячный максимум за всю историю - 1 миллион 778 тысячи тонн, что в 2,1 раза выше, чем в ноябре, и в 1,85 раза больше, чем в декабре 2024 года.

"Таким образом, за четыре месяца текущего маркетингового года вывезено около 50% экспортного потенциала пшеницы", - отметил Карабанов.

Кроме того, с начала маркетингового года в сентябре 2025 казахстанская пшеница отправлялась в страны, куда не было экспорта в сентябре - декабре прошлого года. В Алжир ушло 140 тысяч тонн (56,5 тысяч тонн в декабре 2025), в Иран - 56,5 тысяч тонн, в Нидерланды - 2,9 тысяч тонн и в Португалию - 2,2 тысяч тонн.