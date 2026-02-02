Музыка - это язык, который способен разрушать стены отчуждения - Теймур Гёйчаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как сообщает в понедельник Trend, гостем передачи стал народный артист Азербайджана, дирижер и директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Теймур Гёйчаев.

"Надо принести новое дыхание в наш регион, - сказал Гёйчаев. - Мы прошли тяжелый этап военного противостояния, а затем появились стены отчуждения. Сейчас их надо сносить, вселять в людей веру в будущее и надежду. Музыка может сыграть в этом огромную роль - она объединяет, потому что у музыкантов один язык - ноты".

Гёйчаев отметил, что именно через музыку можно строить мосты между народами, возвращая естественное человеческое общение.

Особое значение, отметил дирижер, имеет воспитание молодежи. "Я всегда говорю своим ученикам: вы - граждане планеты, у музыки нет национальности. Искусство - это язык, понятный всем, независимо от страны или веры", - сказал дирижер.

По его словам, сегодня Азербайджан демонстрирует взвешенную, мирную позицию. "Мир выгоден всем. Те, кто провоцировал войны, наживались на крови, а нам нужно строить будущее без вражды", - отметил Гёйчаев.

Он рассказал, что в его школе обучаются более 380 детей, и задача педагогов заключается не только в обучении музыке, но и в воспитании духовно зрелой личности. "Если учитель несет добро, дети это чувствуют. Если педагог говорит о ненависти, они будут ненавидеть. Поэтому нужно внушать, что мир маленький и людям нужно дружить. Через музыку это легче всего объяснить", - сказал он.

По словам народного артиста, азербайджанская музыкальная школа всегда отличалась высоким профессионализмом. "Наши выпускники поступают в престижные консерватории за рубежом, работают в оркестрах разных стран. Это результат колоссального труда. Талант - это один процент, девяносто девять - ежедневная работа. Я говорю своим ученикам: хотите, чтобы вас уважали на мировой сцене - будьте профессионалами", - подчеркнул Гёйчаев.

Завершая беседу, маэстро выразил уверенность, что именно искусство поможет преодолеть последствия конфликтов.

"Когда Ростропович играл у разрушенной Берлинской стены, он выражал веру в мир. Мы тоже должны играть - в прямом и переносном смысле. Музыка лечит души, сближает людей и способна разрушить самые прочные стены. Это наш путь к миру", - резюмировал Теймур Гёйчаев.

Представляем вниманию читателей полный видеовыпуск передачи: