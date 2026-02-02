Объем кредитов в сфере жилья и строительства в Иране вырос за 9 месяцев

БАКУ/ Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем кредитов, выданных иранскими банками в сфере жилья и строительства, увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

За указанный период банки Ирана выдали сектору жилья и строительства кредиты на сумму 2,01 квадриллиона риалов (примерно 1,86 млрд долларов). За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,82 квадриллиона риалов (около 1,68 млрд долларов).

Согласно статистике:

на оборотный капитал было направлено 897 трлн риалов (≈ 829 млн долларов);

на строительные работы — 947 трлн риалов (≈ 875 млн долларов);

на проекты по развитию — 86,6 трлн риалов (≈ 80 млн долларов);

на покупку жилья — 73,8 трлн риалов (≈ 68,1 млн долларов);

на самозанятость — 2,85 трлн риалов (≈ 2,63 млн долларов);

на ремонтные работы — 1,4 трлн риалов (≈ 1,28 млн долларов);

на приобретение личных средств — 1,26 трлн риалов (≈ 1,16 млн долларов).

Отмечается, что в целом за 9 месяцев банки и финансовые учреждения Ирана выдали различным секторам экономики кредиты на сумму около 55,4 квадриллиона риалов (примерно 51,2 млрд долларов), что на 47,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.