БАКУ /Trend/ - Обнародован рейтинг азербайджанских борцов по состоянию на 1 февраля 2026 года.

Как передает Trend, информацию об этом распространило министерство молодежи и спорта.

По данным рейтинга, первое место занимает борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (480 очков), второе – борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (460 очков), третье – дзюдоист Зелим Коцоев (430 очков).

В последующих позициях расположились Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 400 очков), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370 очков), Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (оба – вольная борьба, по 340 очков), Зелим Цкаев (дзюдо, 330 очков), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 330 очков) и Эльдениз Азизли (греко-римская борьба, 320 очков).