Афаг Баширгызы стала "матерью семерых заключённых" – события разворачиваются в полицейском участке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, с участием народной артистки, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф" Афаг Баширгызы состоялся показ музыкальной комедии "Zal qızı Zalxa" (Дочь Зала Залха). Премьера прошла с аншлагом, сообщает Trend Life.

Поклонники творчества Афаг Баширгызы, с нетерпением ожидающие каждого её выступления на сцене, восторженно встретили спектакль, подготовленный по пьесе писателя-драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли "Мать семерых заключённых".

Сюжет спектакля строится на трагикомических событиях, происходящих во временном изоляторе полицейского участка. Действие сосредоточено вокруг необычных и смешных ситуаций, связанных с заключёнными и их семьями, а также с полицейскими, чьи попытки поддерживать порядок нередко приводят по ходу сюжета к абсурдным и комическим последствиям. В центре внимания - мудрая и энергичная Залха, которая умеет найти выход из любых трудных ситуаций, объединяя людей и вызывая у зрителей и смех, и сочувствие.

Композитором спектакля является заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, постановщик - лауреат Президентской премии Самир Гуламов, главный дирижёр - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, дирижёр - Самед Сулейманлы, хормейстер - Малахат Гасымова, концертмейстер - Фидан Мамедова, ассистент режиссёра - Разима Исмайлова.

В спектакле, помимо народной артистки Афаг Баширгызы, участвовали заслуженные артисты Азизага Азизов и Ульвия Алиева, заслуженный работник культуры Аслан Фатуллаев, актёры Гусейн Алили, Гюльджахан Саламова, Тюркель Тарикпейма, Офелия Мамедова, Гюльташ Алили, Гюльнар Азизова, Нармин Алиева, Нигар Рустамова, Джабраил Джабраилов, а также артисты хора и балета театра.

Отметим, что следующий показ спектакля "Дочь Зала Залха" состоится 13 февраля.

