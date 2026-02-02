Как в Баку воплотили нереализованные мечты женщин - холст как исповедь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра при участии студентов арт-студии LèRami, действующей под руководством члена Союза художников Азербайджана Рамили Шамиловой, состоялась групповая выставка под названием Aether, сообщает Trend Life.

В рамках выставки было представлено в общей сложности 85 работ 35 художников, представившие свои живописные работы, продемонстрировав разнообразие творческих подходов и индивидуальных художественных высказываний.

Рамиля Шамилова отметила, что основная цель - поддержка женщин старше 30 лет, которые в своё время мечтали заниматься живописью, но по разным причинам не смогли реализовать это желание. Сегодня они возвращаются к своим детским мечтам, открывая в себе новые грани. Для студии важно не только обучение рисунку и живописи, но и процесс внутреннего самопознания, освобождения от накопленных переживаний и возвращения к себе.

Произведения выполнены в техниках масляной живописи и графики, а их размеры варьируются от формата A5 до полотен длиной до двух метров. Участники выставки представляют разные профессиональные сферы, и для многих из них искусство стало возможностью не только осуществить детскую мечту, но и представить своё хобби на профессиональном уровне.

Экспозиция стала пространством личных историй, внутреннего роста и созидательной энергии. Многие участницы отмечают, что через творчество им удалось вновь "вспомнить себя", ощутить внутреннее обновление и эмоциональное освобождение. Как подчёркивается в концепции студии, бегство от собственных чувств рано или поздно приводит к внутреннему тупику, тогда как диалог между человеком и холстом становится началом исцеления и созидания.

В экспозиции приняли участие Тарана Гулиева, Лала Хавиева, Севиндж Махамалиева, Сабина Гулиева, Фидан Велизаде, Гюнель Ташкын, Асиман Шукюрова, Вюсале Нурузаде, Гюнель Аманова, Зюмрюд Мамедова, Тамилла Казымлы, Айтадж Нагиева, Нигяр Керимова, Айтен Бахшиева, Айтен Гусейнова Исмаилова, Наргиз Абилова, Аян Гусейнова, Айсу Мамедли, Сури Гусейн и Айнур Шахбалayeва.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!