Количество заявок на доставку грузов в Казахстан увеличилось

БАКУ/Trend/ - По итогам 2025 года количество размещенных на международной «Бирже грузоперевозорк ATI.SU» заявок на доставку грузов из других стран в Казахстан увеличилось на 23%.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ATI.SU.

На бирже отмечают, что темпы роста снизились. Годом ранее был зафиксирован прирост на 43%, а в 2023 году – на 51%.

"При этом динамика спроса оставалась достаточно стабильной на протяжении года и практически по всем ключевым направлениям. Так, число заявок на перевозки из РФ и Узбекистана увеличилось на 23%, из Китая – на 57%, из Беларуси – на 64%. Цены на перевозки при этом росли умеренными темпами (в среднем на 7% за год)", - говорится в сообщении.

Спрос на внутренние перевозки на бирже также заметно вырос – на 37% за год, а цены остались на прошлогоднем уровне.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2025 году транспортом республики перевезено 1,164 млрд тонн грузов, что на 7,9% больше уровня 2024 года.

Отметим, что ATI.SU - это биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики в России и СНГ.