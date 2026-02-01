Война на Ближнем Востоке не выгодна ни Ирану, ни США - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Ни Соединенные Штаты, ни Иран не получат никаких преимуществ от новой войны на Ближнем Востоке, тогда как такой сценарий приведет к дестабилизации всего региона.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По его словам, Иран никогда не стремился и не стремится к военному противостоянию, поскольку убежден, что война не отвечает интересам ни Ирана, ни США, ни стран региона.

Пезешкиан также выразил надежду, что в Вашингтоне осознали бесперспективность попыток вынудить Тегеран к переговорам с помощью давления и силы. Он подчеркнул, что любая агрессия или нападение на территорию Исламской Республики Иран получат жесткий и решительный ответ, при этом Иран по-прежнему нацелен на дипломатическое урегулирование вопросов.