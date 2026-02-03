Более 80 тысяч анемонов украсят Бакинский бульвар (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Садовники Приморского национального парка Баку готовятся к весеннему сезону. В этом году на территории Бульвара планируется посадить более 80 тысяч анемонов в восьми цветниках.

Как сообщает Trend, об этом информирует Управление Приморского бульвара.

Отмечается, что благодаря труду, терпению и любви садовников эти цветы будут распускаться с марта на разных участках парка, даря посетителям яркие весенние краски и атмосферу.

Анемоны - это редкие растения, которые отличаются своей стойкостью к суровым климатическим условиям и яркими цветами. За последние несколько лет их посадка на территории Приморского национального парка придает бульвару Баку уникальную красоту.