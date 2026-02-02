Определяется порядок роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ/Trend/ - Определяется порядок роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, Верховный Меджлис Нахчыванской АР будет распускаться либо самим Верховным Меджлисом по требованию 31 депутата, либо Президентом Азербайджанской Республики в случае, если орган не сможет исполнять свои обязанности, указанные в соответствующих статьях Конституции (части II–V статьи 26 и статья 27), по неустранимым причинам.

Также срок полномочий созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, избранного на внеочередных выборах, может составлять менее 5 лет. В этом случае очередные выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР будут проводиться в первое воскресенье ноября пятого года срока полномочий созыва, избранного на внеочередных выборах.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.

Для справки отметим, что части II-V статьи 26 Конституции предусматривают следующее:

- Проекты законов и постановлений, вынесенные на обсуждение Верховного Меджлиса Нахчыванской АР премьер-министром Нахчыванской АР, Верховным судом Нахчыванской АР и Прокуратурой Нахчыванской АР в порядке законодательной инициативы, выносятся на обсуждение и ставятся на голосование в том виде, в котором они были представлены;

- Изменения в такие проекты законов или постановлений могут быть внесены только с согласия органа, воспользовавшегося правом законодательной инициативы;

- Проекты законов и постановлений, представленные премьер-министром, Верховным судом и Прокуратурой Нахчыванской АР, ставятся на голосование в течение двух месяцев;

- Если депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, премьер-министр, Верховный суд или Прокуратура Нахчыванской АР объявят законопроект или постановления срочным, этот срок составляет 20 дней.

Кроме того, в статье 27 указано, что законы и постановления подписываются председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР в течение 10 дней со дня их принятия. Проект закона или постановления, объявленный срочным, подписывается председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР в течение 24 часов со дня его принятия.