Меняются требования к избранию председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Меняются требования к избранию председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР может быть избран каждый депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, постоянно проживающий в Нахчыванской АР страны не менее пяти лет, не имеющий обязательств перед другими государствами, с высшим образованием и без двойного гражданства. В соответствии с предлагаемым изменением, председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР может быть избран каждый депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, имеющий высшее образование.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.