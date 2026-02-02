Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

В Азербайджане более 1300 организаций подключены к системе Цифрового документооборота

ИКТ Материалы 2 февраля 2026 12:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане более 1300 организаций подключены к системе Цифрового документооборота

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане к системе Цифрового документооборота были интегрированы 17 учебных заведений и 16 субъектов бизнеса.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры.

По его словам, к Цифровому документообороту уже подключено более 1300 организаций, что позволило сэкономить свыше 31 миллиона страниц бумаги, а это эквивалентно сохранению 5700 деревьев. Османов подчеркнул, что данная технология является одним из успешных проектов, направленных на защиту "зеленого общества".

Лента

Лента новостей

Читать все новости