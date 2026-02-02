В Азербайджане более 1300 организаций подключены к системе Цифрового документооборота

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане к системе Цифрового
документооборота были интегрированы 17 учебных заведений и 16
субъектов бизнеса.
Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры.
По его словам, к Цифровому документообороту уже подключено более 1300 организаций, что позволило сэкономить свыше 31 миллиона страниц бумаги, а это эквивалентно сохранению 5700 деревьев. Османов подчеркнул, что данная технология является одним из успешных проектов, направленных на защиту "зеленого общества".
