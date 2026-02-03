Ирландия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем в два раза

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Ирландию было экспортировано 577,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 289,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 149,9 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объемном выражении больше на 340,5 тысячи тонн или в 2,4 раза.

В 2024 году из Азербайджана в Ирландию было экспортировано 236,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 139,8 миллиона долларов США.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.